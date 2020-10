Stand: 14.10.2020 08:51 Uhr 15-Jähriger baut Autounfall, 16-Jährige schwer verletzt

Fünf Jugendliche sind am Mittwoch gegen 4.30 Uhr bei einem schweren Unfall bei Badbergen (Landkreis Osnabrück) verunglückt, wie die Polizei mitteilte. Eine 16-Jährige erlitt dabei schwere Rückenverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren wurden leicht verletzt. Der 15-Jährige Fahrer floh vom Unfallort. Er war mit dem Wagen von der Straße abgekommen und auf dem Dach liegend in einem Graben gelandet. Wie die Jugendlichen an den Wagen kamen ist nicht bekannt.

