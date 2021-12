Stand: 06.12.2021 12:05 Uhr 15-Jährige von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

In Niederlangen (Landkreis Emsland) ist am Montagmorgen eine Schülerin von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die 15-Jährige gegen 7.15 Uhr die Straße überquert, um einen an einer Haltestelle wartenden Bus zu erreichen. Eine 49-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste die Jugendliche mit ihrem Wagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.12.2021 | 13:30 Uhr