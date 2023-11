Stand: 18.11.2023 13:42 Uhr 15-Jährige verletzt sich bei Unfall mit E-Scooter schwer

Eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Freitag bei einem Unfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger Autofahrer hatte die entgegenkommende Jugendliche beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 15-Jährige zu Fall kam und sich schwer verletzte. Sie wurde laut Polizei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

