13 Corona-Infizierte bei erneutem Reihentest auf Spargelhof

Auf einem Spargelhof in Kirchdorf sind 13 weitere Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle, die seit Mitte April in dem Betrieb gemeldet wurden, nach Angaben des Landkreises Diepholz auf insgesamt 144. Bei einer erneuten Testaktion waren am Montag rund 815 Mitarbeitende des Betriebs getestet worden. Ein Großteil der nun positiv getesteten Mitarbeitenden kommt aus dem benachbarten Landkreis Nienburg.

Arbeitsquarantäne ab Mittwoch aufgehoben

Der Landkreis Diepholz hatte für die Mitarbeiter des Spargelhofs zeitweise eine Arbeitsquarantäne verhängt. Sie durften zur Arbeit gehen, mussten sich aber in ihrer Freizeit absondern und in ihren Quartieren bleiben. Die betroffenen rund 200 Erntehelfer dürfen sich ab Mittwoch wieder frei bewegen.

