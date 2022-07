Stand: 03.07.2022 10:35 Uhr 125.000 Euro Schaden durch Wohnungsbrand in Lorup

In einer Einzimmerwohnung in Lorup in der Samtgemeinde Werlte (Landkreis Emsland) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Anwohner den Brand und rief die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen, verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 125.000 Euro. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.07.2022 | 12:00 Uhr