Stand: 19.02.2024 14:40 Uhr 1.232 Cannabispflanzen bei Kontrolle an A30 in Kofferraum entdeckt

Zöllner sind bei einer Verkehrskontrolle an der A30 im Kofferraum eines Autos auf mehr als 1.200 Cannabispflanzen gestoßen. Nach Angaben eines Sprechers überprüften die Beamten den aus den Niederlanden kommenden Wagen auf einem Parkplatz in Gildehaus (Landkreis Grafschaft Bentheim). Die 1.232 Pflanzen waren in sechs Umzugskartons verstaut. Sie wurden beschlagnahmt. Wegen Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln leiteten die Beamten zudem ein Strafverfahren gegen den Fahrer des Autos ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.02.2024 | 13:30 Uhr