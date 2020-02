120 Schweine verenden bei Brand 03.02.2020 08:45 Uhr 1 min | Verfügbar bis 10.02.2020

Am Montag ist ein Schweinestall in Melle (Landkreis Osnabrück) in Brand geraten. Dabei sind ersten Erkenntnissen zufolge etwa 120 Tiere verendet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.