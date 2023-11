Stand: 22.11.2023 09:02 Uhr 12-Jährige von Bus mitgeschleift - Polizei ermittelt gegen Fahrer

Nach einem Busunfall in Osnabrück ermittelt die Polizei gegen den Fahrer des Busses. Bei dem Unfall am 15. November war eine 12-Jährige in der Tür eingeklemmt und 75 Meter mitgeschleift worden. Die Schülerin wurde schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde mittlerweile der Fahrtenschreiber des Busses ausgelesen. Außerdem hätten die Beamten den Unfall nachgestellt. Damit wollten sie überprüfen, inwiefern der Busfahrer in seiner Sicht eingeschränkt gewesen sein könnte, sagte der Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.11.2023 | 08:30 Uhr