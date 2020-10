Stand: 07.10.2020 18:59 Uhr 112 Corona-Fälle: Schlachthof in Sögel macht zu

Der Schlachthof Weidemark in Sögel wird vorübergehend geschlossen. Inzwischen sind dem Landkreis Emsland zufolge 112 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Damit keine Ware verdirbt, werde bis Freitag noch geschlachtet und bis Sonntag zerlegt, hieß es. Danach werde der Betrieb für voraussichtlich 22 Tage schließen. "Diese Regelung ist wichtig, um zu vermeiden, dass es zu einer exponentiellen Verbreitung des Virus in der Belegschaft, aber auch außerhalb des Schlachthofs kommt", teilte der Landkreis weiter mit. Rund 2.000 Menschen arbeiten in dem Betrieb. Zahlreiche Corona-Fälle gibt es auch in einem Fleischbetrieb in Emstek im Landkreis Cloppenburg.

VIDEO: Corona Kompakt: Öffentliches Leben in Sögel ausgebremst (05.10.2020) (2 Min)

