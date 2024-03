Stand: 04.03.2024 07:04 Uhr 110.000 Euro Steuern hinterzogen? Papenburgerin vor Gericht

Eine Frau aus Papenburg (Landkreis Emsland) steht ab Montag wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Osnabrück. Die Staatsanwaltschaft wirft der 47-jährigen Restaurantbetreiberin vor, ihre tatsächlichen Umsätze mit einer manipulierten Kasse verschleiert zu haben. Dabei habe sie den Staat um Steuereinnahmen in Höhe von 110.000 Euro betrogen. Der mutmaßliche Betrug fiel bei einer Prüfung in dem mongolischen Restaurant vor drei Jahren in Papenburg auf, heißt es vom Gericht. Der Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft.

