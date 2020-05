Stand: 05.05.2020 11:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

110 Jahre alter Schlepper "August" schwebt an Land von Joop Wösten

Auch wenn es für nicht-maritime Ohren ungewöhnlich klingen mag: Es heißt die "August". Denn die Rede ist von einem Schiff, und da heißt es schon seit der Zeit der alten Griechen: die. Ein Schiff sei ein "weibliches Wesen", auch wenn es einen maskulinen oder neutralen Namen trägt. In diesem Fall ist die "August" ein alter Dampfschlepper, gebaut 1910 auf der Werft Wiemann in Berlin-Brandenburg.

Abwrackung bleibt der "August" erspart

1929 erwarb der Schiffer Otto Schöning aus Haren das Schiff für 44.000 Goldmark. Seitdem war die"August" viele Jahrzehnte auf der Ems und dem Dortmund-Ems-Kanal mit Dampfkraft unterwegs, um die nichtmotorisierten Schiffe zu ziehen. Damals ein normales Bild auf den Flüssen. Zeitweise sollen bis zu 500 Schlepper alleine auf den Gewässern in der Region unterwegs gewesen sein. Das ist alles natürlich schon längst Geschichte. Fast alle Schlepper wurden abgewrackt. Ein Schicksal, das 1980 auch der "August" drohte. Aber dank des Einsatzes von 15 Harener Kapitänen blieb ihr dieses traurige Ende erspart.

Zahn der Zeit nagt am eisernen Rumpf

Man erkannte das Potenzial des traditionsreichen Schiffes, auch wenn es nicht mehr gebraucht wurde. Mit der "August" hatten die Harener das erste Exponat ihres Schifffahrtsmuseums. Mittlerweile haben sechs weitere Schiffe ihren letzten Liegeplatz in der stolzen Schifferstadt an der Ems. Die "August" ist jetzt aber sehr in die Jahre gekommen - 110 sind es an der Zahl - und der berühmte Zahn der Zeit nagt an ihr, genauer gesagt an ihrem eisernen Rumpf - so sehr, dass sie schlicht unterzugehen droht. Um das zu verhindern, haben die Harener die Idee entwickelt, die "August" an Land zu setzen.

Landzunge neuer Liegeplatz

50.000 Euro kostet die Aktion, bei der ein großer Schwimmkran, die "Triton", den ehemaligen Schleppdampfer an den Haken nimmt und an Land hievt. Auf einer kleinen Landzunge an der Ems soll die "August" nun auf einem extra angefertigten Gestell seine endgültig letzte Position gefunden haben. Als ein weithin sichtbares Zeichen für die Schifffahrtstradition auf der Ems grüßt die alte Dame die vorbeifahrenden Frachter, Tanker, Güterschiffe und Sportboote aus ganz Europa. Und vielleicht wird es ja ein neues Wahrzeichen für die Stadt Haren an der Ems.

