Stand: 17.04.2025 08:23 Uhr 1.050 Jahre Lingen: Stadt feiert Jubiläum mit Oster-Event

Die Stadt Lingen (Landkreis Emsland) will ihr Jubiläum auch über Ostern feiern. Die Stadt wird in diesem Jahr 1.050 Jahre alt. Nun sollen am frühen Ostersonntag 50 bunte Eier im Innenstadtbereich versteckt werden, teilt die Stadt mit. Die Eier dürfen dann am Sonntag ab 11 Uhr gesucht werden. Hinter jedem Ei verberge sich ein Gewinn, heißt es. Zudem verlost die Stadt unter den Teilnehmenden einen Hubschrauber-Rundflug über Lingen. "Die Osteraktion verbindet Spaß, Bewegung und Vorfreude auf das Stadtjubiläum. Gleichzeitig möchten wir mit dieser Aktion ein buntes Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Stadt setzen", sagt Oberbürgermeister Dieter Krone (CDU).

Weitere Informationen Lingen im Emsland lockt mit schmucker Altstadt Lingen ist die größte Stadt im Emsland. Viele historische Gebäude schmücken die Altstadt. Der Geester See lädt zum Baden ein. mehr

