Stand: 22.10.2021 14:15 Uhr 100.000 Euro Schaden nach Brand in Absauganlage

Bei einem Schmorbrand in einer Absauganlage in einem Betrieb im emsländischen Geeste ist ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Brand mit starker Rauchentwicklung brach demzufolge am Donnerstagabend aus. Feuerwehrleute verhinderten, dass es zu einem offenen Feuer kam. Brandexperten vermuten einen technischen Effekt als Ursache.

