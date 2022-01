Stand: 07.01.2022 10:46 Uhr 100.000 Euro Schaden bei Schiffsunfall in Lingen

Bei einem Schiffsunfall in Lingen (Landkreis Emsland) ist am Donnerstagnachmittag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 53-jährige Schiffsführer zu wenig Ballastwasser geladen, so dass er an einer Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal mit seinem Radarmast hängen blieb. Der Mast brach ab und fiel ins Wasser. An der Brücke entstand nur ein geringer Schaden. Der Kanal musste kurzzeitig für den Schiffsverkehr gesperrt werden.

