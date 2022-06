Stand: 13.06.2022 08:05 Uhr 100.000 Euro Schaden: Lagerhalle in Wietmarschen gerät in Brand

In einer Lagerhalle in Wietmarschen im Landkreis Grafschaft Bentheim ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei gehörte das Gebäude zu einem landwirtschaftlichen Anwesen und war als private Fahrzeughalle und Werkstatt vermietet. Das Feuer war demnach durch eine Verpuffung ausgelöst worden. Der Mieter der Halle hatte zuvor an einem Auto gearbeitet. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro.

