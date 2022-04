Stand: 20.04.2022 10:49 Uhr 10.000 Euro für Hinweise auf Raubüberfall in Hüven

Nach einem Überfall auf ein Paar vergangenes Jahr in Hüven im Emsland können Hinweisgeber bis zu 10.000 Euro bekommen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hofft, den Tätern so auf die Spur zu kommen. Am 23. November waren mindestens zwei Männer in ein Haus in Hüven eingebrochen. Dabei verletzten sie einen Bewohner lebensgefährlich und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Polizei vermutet, dass die Täter auch für andere Raubüberfälle im Westen Niedersachsens verantwortlich sein könnten.

