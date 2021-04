100 Tage Brexit: Viel Aufwand für Firmen im Raum Osnabrück Stand: 12.04.2021 14:39 Uhr Laut IHK ist Großbritannien für rund 400 Unternehmen im Raum Osnabrück traditionell ein wichtiger Markt. Ihre Bilanz nach 100 Tagen Brexit: Es geht, ist aber deutlich anstrengender.

Arbeitsintensiv, lehrreich und teuer seien die vergangenen 100 Tage gewesen, heißt es zum Beispiel von der Spedition Hellmann in Osnabrück. Über Subunternehmer liefert sie alles Mögliche auf die Insel, von Autoteilen bis hin zu Konsumgütern. Zwar habe man sich jahrelang vorbereiten können, "aber der endgültige Deal zwischen den Briten und der EU kam ja erst Weihnachten", sagt Markus Fellmann, der das England-Geschäft von Hellmann von Dover aus verantwortet: "Wir haben uns wirklich auf eine heiße Zeit eingestellt und die haben wir auch gehabt." Seitdem fallen demnach unter anderem deutlich mehr Bürokratie, um 30 bis 35 Prozent höhere Lieferkosten und längere Wege an, heißt es vom Unternehmen. Aber immerhin: Das Geschäft laufe.

Häfen wegen Überlastung geschlossen

Und auch Firmen, die für die Insel produzieren, berichten von Problemen. Zum Beispiel der Klimaanlagen-Bauer Kampmann aus Lingen. Man habe schon damit gerechnet, dass nicht alles glatt laufen werde, sagte Thorsten Niehoff, Technischer Direktor für Großbritannien. Was dann aber Ende Januar passiert sei, das habe er so nicht erwartet. Am 28. Januar sei die Information gekommen, dass das Hafenterminal in Imingham wegen Überlastung geschlossen und auch in anderen Häfen die Lage kritisch sei, sagte Niehoff. "Nach unseren Informationen gab es signifikante Probleme auf britischer Seite mit der Zollabfertigung." Viele Kundinnen und Kunden seien deshalb sehr verärgert gewesen. Verloren habe man aber niemanden. Zum Glück: Denn Großbritannien ist und bleibt für Kampmann der wichtigste Auslandsmarkt.

