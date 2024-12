Stand: 22.12.2024 14:55 Uhr 100 Meter im Rückwärtsgang - Autofahrer beschädigt sieben Fahrzeuge

Ein Autofahrer hat am Samstagmittag auf einem Parkplatz in Osnabrück die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sieben Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 87-Jährige beim Ausparken etwa 100 Meter im Rückwärtsgang über den Platz. Dabei prallte er gegen fünf parkende Autos und einen Anhänger. Anschließend legte er den Vorwärtsgang ein und stieß frontal gegen einen weiteren Wagen. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten nach Polizeiangaben abgeschleppt werden. Verletzt wurde demnach niemand. Gegen den 87-Jährigen sei ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Ein Richter ordnete zudem die Beschlagnahme des Führerscheins an.

