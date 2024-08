Stand: 29.08.2024 15:17 Uhr 100 Kilogramm Heroin im Auto - Polizei fasst Drogenkurier

Ein 25-jähriger Mann hat nach Angaben der Polizei rund 100 Kilogramm Heroin über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollen. Der mutmaßliche Drogenkurier wurde von den Beamten auf dem Parkplatz Bentheimer Wald (Grafschaft Bentheim) an der Autobahn 30 kontrolliert. Dabei wurden mehrere Sporttaschen mit den Drogen und weitere 100 Kilogramm Streckmittel entdeckt. Die Taschen befanden sich demnach auf der Rückbank und im Kofferraum. Das Heroin hat laut Ermittlerangaben einen Verkaufswert von 4,1 Millionen Euro. "Das haben wir nicht alle Tage", sagte eine Sprecherin der emsländischen Polizei gegenüber NDR Niedersachsen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der mutmaßliche Drogenschmuggler heute Mittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim).

