100 Kilogramm Heroin im Auto - Polizei fasst Drogenkurier Stand: 29.08.2024 16:18 Uhr Ein 25-Jähriger hat laut Polizei rund 100 Kilogramm Heroin in einem Auto über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollen. Bei einer Kontrolle an der A30 in der Grafschaft Bentheim flog er auf.

"Das haben wir nicht alle Tage", sagte eine Sprecherin der Polizei dem NDR Niedersachsen angesichts der Menge der am Mittwochnachmittag gefundenen Drogen. Das in Sporttaschen versteckte Heroin hat nach Angaben der Ermittler einen Verkaufswert von rund 4,1 Millionen Euro. Deutsch-niederländische Beamten hatten die Taschen den Angaben zufolge auf der Rückbank und im Kofferraum des Fahrzeugs entdeckt, als sie das Auto auf dem Parkplatz Bentheimer Wald an der A30 kontrollierten. Neben dem Heroin fanden sie zudem weitere 100 Kilogramm Streckmittel.

Der mutmaßliche Drogenschmuggler wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstagmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Anschließend wurde der 25-Jährige in Untersuchungshaft genommen. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt nun das Zollfahndungsamt Essen in Nordhorn (Grafschaft Bentheim). Am Dienstag hatte es einen weiteren Fall von Drogenschmuggel in der Grafschaft Bentheim gegeben. Dabei stellte der Zoll Osnabrück nach eigenen Angaben 17 Kilogramm Drogen sicher.

