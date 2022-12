Stand: 20.12.2022 08:42 Uhr Nordhorn: Auto stößt mit Rettungswagen im Einsatz zusammen

Auf einer Kreuzung in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) sind Montagabend ein Auto und ein Rettungswagen zusammengestoßen. Die Ursache ist noch unklar. Der Autofahrer und die beiden Insassinnen des Rettungswagens kamen mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Laut Polizei war der Rettungswagen auf der Fahrt zu einem Einsatz. Er fuhr mit Blaulicht und Martinshorn in die Ampel-Kreuzung. Der 50 Jahre alte Autofahrer gab an, bei Grün gefahren zu sein.

