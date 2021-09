Sendedatum: 25.09.2021 13:00 Uhr Lebensgefahr: 46-Jähriger in Osnabrück von Auto angefahren

Ein 46 Jahre alter Mann ist am Freitagabend beim Überqueren einer Straße im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat er die Fahrbahn trotz einer roten Ampel, wie ein Sprecher der Polizei am Sonnabend mitteilte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

