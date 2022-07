Damme: 150 Feuerwehrleute und Freiwillige löschen Feldbrand

In Damme im Landkreis Vechta hat ein Getreidefeld gebrannt. 150 Feuerwehrleute bekämpften am Mittwochabend die Flammen. Die Löscharbeiten auf den sieben Hektar seien schwierig gewesen, weil der kräftige Wind die Flammen immer wieder anfachte, so die Feuerwehr. Auch Privatleute mit landwirtschaftlichen Maschinen halfen bei den Arbeiten und verspritzten Wasser auf dem Acker. "Der gemeinsame Einsatz von Feuerwehrleuten und privaten Kräften konnte einen Totalschaden der Ernte verhindern und das unter schwierigen Bedingungen", sagte der stellvertretende Brandmeister Sven Fischer.

