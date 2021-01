Sendedatum: 30.01.2021 13:00 Uhr Corona-Verstöße in Emsland und Grafschaft

Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend 42 Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen festgestellt. Die Einsatzkräfte musste dazu 13 Mal ausrücken. In einem Gebetshaus in Lingen hielten sich mehrere Kleingruppen auf, die Abstands- und Hygieneregeln ignorierten. Außerdem lösten die Beamtinnen und Beamten in der Stadt zwei Feiern mit fünf beziehungsweise acht Teilnehmern auf. In Meppen flüchtete eine Gruppe von rund zehn Jugendlichen beim Eintreffen der Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen Rucksäcke und Musikboxen zur Eigentumssicherung mit zur Dienststelle.

