Stand: 06.12.2021 13:17 Uhr Wegen Corona-Lage: Kunsthalle Emden ändert Öffnungszeiten

Aufgrund der Corona-Lage hat die Emder Kunsthalle bis Weihnachten nur noch an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für den Besuch gelte derzeit die 2G-Plus-Regel, teilte Kunsthallensprecherin Ilka Erdwiens mit. Das Museum zeigt derzeit vier Ausstellungen: "Welt aus den Fugen. Scharl, Katz, Radziwill", "Kunst braucht Freunde. Rendez-vous des amis", "Doing Museum. Wer wir sind, was wir tun" und "Sven Drühl. Apokryphe Landschaften".

