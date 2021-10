Stand: 10.10.2021 09:27 Uhr Emstek: Autoräuber springt auf der Flucht in einen See

Ein unter Drogen stehender Autoräuber hat am Sonnabend für eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatte der maskierte 22-Jährige in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) eine 68-Jährige an deren Auto überfallen. Er stieß die Frau zur Seite und fuhr mit ihrem Wagen davon. Zwei Motorradfahrer, die den Vorfall zufällig beobachtet hatten, nahmen die Verfolgung auf. In Emstek (Landkreis Cloppenburg) verließ der Mann das Auto und sprang in den Halener Badesee, wo in Not geriet. Zwei Angler und ein Polizist schwammen zu dem Mann und brachten ihn ans Ufer. Der 22-Jährige kam mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Eine Blutentnahme ergab, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der Mann war laut der Polizei in der Vergangenheit schon mehrfach wegen übermäßigen Drogenkonsums aufgefallen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

