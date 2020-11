Stand: 04.11.2020 11:21 Uhr Oldenburg: Motorradfahrer von Auto erfasst - schwer verletzt

Ein 26-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Oldenburg schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Mann vom Pkw einer 72-Jährigen erfasst. Die Frau soll den entgegenkommenden Biker beim Linksabbiegen übersehen haben. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden, das Auto der Unfallverursacherin wurde erheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.11.2020 | 13:30 Uhr