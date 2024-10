Lebloser Mann im Müllwagen: Todesursache ermittelt

Stand: 30.10.2024 13:07 Uhr

Der tote Mann, der Mitte Oktober in Bremen in einem Müllwagen gefunden wurde, ist identifiziert. Laut Polizei handelt es sich um einen 33-Jährigen aus Rumänien. Er hatte offenbar in einer Papiermülltonne geschlafen.