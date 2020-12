llegales Teakholz für "Gorch Fock?" Gericht prüft Eilantrag Stand: 04.12.2020 09:48 Uhr Wurde auf der "Gorch Fock" illegales Teakholz verbaut? Der Vorwurf geht nun vor Gericht: Das Das Verwaltungsgericht Köln prüft einen entsprechenden Eilantrag, wie ein Gerichtssprecher bestätigte.

Der Antrag richte sich gegen die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Antragsteller sei der Deutsche Naturschutzring. Der Dachverband und die Umweltschutzorganisation WWF hatten schon vor zwei Jahren die Vermutung geäußert, dass es sich bei dem Baumaterial um illegales Tropenholz aus Myanmar handelt. Laut europäischer Holzhandelsverordnung hätte es nicht eingeführt werden dürfen. Die WWF warf der BLE zudem vor, sich trotz Hinweisen hartnäckig geweigert zu haben, die Legalität des Holzes tiefgründig zu prüfen.

WWF will Baustopp

Der WWF will nach eigenen Angaben erwirken, dass nicht weiter gebaut wird und die Vorwürfe geprüft werden. Unabhängig von dem Eilantrag laufen die Arbeiten weiter: "Der Einbau des Teakholzes auf Deck ist im Gange", sagte ein Sprecher der Marine am Donnerstag.

Frist läuft am Freitagnachmittag aus

Der WWF vermutet, dass die Marine so einem möglichen gerichtlich angeordneten Baustopp samt Inverwahrungnahme des Holzes zuvorkommen möchte. "Es ist ein Skandal, dass die Marine jetzt Fakten schafft", sagte WWF-Holzexperte Johannes Zahnen laut einer Mitteilung. Ein BLE-Sprecher betonte dagegen, dass es sich um ein laufendes Verfahren handele. Das Verwaltungsgericht habe dem BLE eine Zwei-Tagesfrist gesetzt, die heute um 15 Uhr ablaufe.

VIDEO: Gorch Fock - Instandsetzung verzögert sich (1 Min)

Werften wohl unbeteiligt

Im Fall der Verwendung des umstrittenen Holzes ist den beteiligten Werften offenbar kein Vorwurf zu machen, da die Bundeswehr das Holz selbst bei dem Importeur aus dem Landkreis Harburg bestellt haben soll. Die "Gorch Fock" war wegen des exorbitanten Anstiegs der Sanierungskosten von anfangs 10 auf 135 Millionen Euro in die Schlagzeilen geraten. Derzeit baut die Lürssen-Werft in Berne an der Unterweser an dem Schiff. Ende Mai 2021 soll die "Gorch Fock" wieder segeln.

Weitere Informationen Wird "Gorch Fock" mit illegalem Teakholz restauriert? Die "Gorch Fock" wird möglicherweise mit illegalem Tropenholz restauriert. Nach Recherchen von Report Mainz handelt es sich um Teakholz, das nicht nach Deutschland importiert werden darf. mehr "Gorch Fock": Vom Schulschiff zum Sanierungsfall Kaum ein deutsches Schiff ist bekannter als die "Gorch Fock". Ab 1959 bereiste das Marine-Schulschiff die Meere - seine Sanierung wird zum Debakel. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.12.2020 | 07:30 Uhr