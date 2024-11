Zwölfjähriger bemerkt Feuer: Sieben Menschen gerettet Stand: 09.11.2024 12:59 Uhr Im Landkreis Ammerland haben in der Nacht auf Samstag Autos und ein Carport gebrannt. Die Aufmerksamkeit eines zwölfjährigen Jungen hat nach Angaben der Feuerwehr wahrscheinlich Schlimmeres verhindert.

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Brand in Edewecht mehrere Autos, der Carport sowie der Balkon des angrenzenden Mehrparteienhauses stark beschädigt. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei standen kurz nach Mitternacht zunächst zwei parkende Autos in Flammen. Das Feuer griff dann auf den Carport über. Sieben Menschen aus zwei Wohnungen mussten demnach vorübergehend wegen der Rauchgase ihre Wohnungen verlassen. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt.

Zwölfjähriger wird durch Knallgeräusche aufmerksam

Bemerkt wurde das Feuer von einem zwölfjährigen Bewohner des Hauses. Der Junge hatte nach Informationen von NDR Niedersachsen nachts an einer Spielekonsole gespielt, als er durch Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam wurde. Er habe seinen 18-jährigen Bruder geweckt, der dann die Feuerwehr informiert sowie die anderen Bewohner des Hauses geweckt habe. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten an gleicher Stelle vor rund zwei Jahren schon einmal Autos Feuer gefangen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, war am Samstag noch unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr