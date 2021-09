Zweiter Versuch: "Gorch Fock" zur Probefahrt aufgebrochen Stand: 21.09.2021 14:44 Uhr Das frisch sanierte Segelschulschiff "Gorch Fock" ist am frühen Dienstagnachmittag von Wilhelmshaven aus zu einer zweiten Probefahrt gestartet.

Mit eigener Motorkraft soll es in die Nordsee gehen. Zum genauen Ziel der "Gorch Fock" hat die Marine keine Angaben gemacht. Beim ersten Versuch Anfang September wollte die Mannschaft Helgoland ansteuern. Die erste Probefahrt aus eigener Kraft nach fast sechs Jahren Sanierung endete aber vor Wangerooge - mit einem Motorschaden. Die "Gorch Fock" musste damals in Schlepp genommen werden. Der Grund dafür war, dass das Ventil, das den Dieselantrieb mit frischem Kühlwasser versorgt, nicht funktioniert hatte. Dieses wurde nach Angaben der Lürssen Werft ausgetauscht.

Übergabe in knapp einer Woche

Das Segelschulschiff soll am Mittwochnachmittag an den Marinestützpunkt Wilhelmshaven zurückkehren. Das sei aber vom Wetter abhängig, sagte ein Sprecher der Werft am Montag. Im Anschluss sollen weitere Tests durchgeführt werden. Die Werft will das Segelschulschiff am 30. September an die Marine übergeben. Anschließend geht es für die "Gorch Fock" Richtung Kiel. In seinem Heimathafen wird das Schiff am 4. Oktober erwartet.

Sanierungskosten von 135 Millionen Euro

Die Sanierung des Dreimasters hatte im Dezember 2015 begonnen. Sie dauerte viel länger und wurde viel teurer als geplant. Die Kosten stiegen von zunächst veranschlagten zehn Millionen Euro auf 135 Millionen Euro.

