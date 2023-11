Stand: 22.11.2023 11:51 Uhr Zweijähriger stürzt aus Fenster im dritten Stock - und überlebt

Ein zweijähriger Junge ist in Bremen-Blumenthal aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte er sich am Dienstagnachmittag mit seiner Mutter in der Wohnung in der dritten Etage aufgehalten, von wo aus er etwa acht bis zehn Meter in die Tiefe stürzte. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Zweijährige aus dem Fenster gestoßen wurde. Rettungskräfte versorgten das schwer verletzte Kind und brachten es in ein Krankenhaus. Die Mutter stand laut Polizei unter Schock und wurde von den Rettungskräften betreut. Der Junge schwebe nach aktuellem Kenntnisstand nicht in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt.

