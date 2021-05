Stand: 28.05.2021 10:14 Uhr Zweijähriger läuft allein und ohne Schuhe durch Lohne

Polizisten haben in Lohne im Landkreis Vechta ein verirrtes Kleinkind wieder mit seiner Mutter vereint. Der zweieinhalbjährige Junge war mehreren Passanten aufgefallen, weil er barfuß und ohne Jacke allein in der Stadt unterwegs war. Einige Bürger hätten wärmende Kleidung zur Verfügung gestellt und sich auf die Suche nach den Eltern gemacht, teilte eine Polizeisprecherin mit. Weil sie dabei aber keinen Erfolg hatten, brachten sie das Kind auf die Polizeistation, wo es sich zur Ablenkung seine Lieblingskindersendung ansehen durfte. Dort habe sich dann auch die besorgte Mutter gemeldet, die laut der Sprecherin schon überall nach ihrem Kind gesucht hatte. Der Frau sei ein schwerer Stein vom Herzen gefallen, als sie ihren Sohn wieder in die Arme nehmen konnte, hieß es.

Weitere Informationen Peine: Zweijähriger fährt mit Auto gegen Verkehrsschild Der Junge hatte den Wagen laut Polizei gestartet und dann rund 150 Meter zurückgelegt. Er blieb unverletzt. (22.05.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.05.2021 | 09:30 Uhr