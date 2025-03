Stand: 12.03.2025 11:11 Uhr Zwei Verletzte bei Unfall mit Straßenbahn in Bremen

In der Bremer Innenstadt ist am Mittwochmorgen eine Straßenbahn mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei sind nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt worden. Die Straßenbahn sei entgleist. Rund um die Unfallstelle an der Eduard-Schopf-Allee staute sich der Polizei zufolge der Verkehr, andere Straßenbahnen seien umgeleitet worden. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, teilte die Polizei bisher nicht mit.

