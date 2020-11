Stand: 23.11.2020 07:27 Uhr Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Edewecht

Bei einem Unfall auf der B401 in Edewecht (Landkreis Ammerland) hat am Sonntagabend ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der Unfallverursacher in seinem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Wrack. Der 38 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Krankenhaus.

VIDEO: Edewecht: Zwei Verletzte nach Unfall auf der B401 (1 Min)

