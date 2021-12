Zwei Tote in Fischerhude - Polizei sucht Verdächtigen Stand: 29.12.2021 11:34 Uhr Nach dem Fund zweier toter Menschen am Dienstagabend in einem Haus in Fischerhude (Landkreis Verden) hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Ein mutmaßlicher Täter ist auf der Flucht.

Der Mann ist der Polizei namentlich bekannt. Noch in der Nacht wurde eine Fahndung eingeleitet. Mit Spezialkräften, Hunden und einer Drohne wurde nach dem Verdächtigen gesucht. Die Fahndung dauert an. Zeugen, die Hinweise zum Ablauf des Geschehens oder auf Fahrzeuge sowie Personen geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter der Telefonnummer (04231) 80 60 melden.

Spezialkräfte finden Leichen im Haus

Kurz vor 17 Uhr waren die Beamten am Dienstag in den Ortskern von Fischerhude gerufen worden, als sie zunächst eine verletzte 53-Jährige entdeckten. Spezialkräfte umstellten dann das Wohnhaus in der Annahme, dass der Täter sich darin befinde. Schließlich drangen sie in das Gebäude ein und entdeckten dort die beiden Toten. Es handelt sich dabei um eine 73 Jahre alte Frau und einen 56 Jahre alten Mann. Nach Angaben der Polizei soll der Tatverdächtige zudem die 53-Jährige schwer verletzt haben. Nach wie vor sind die genauen Hintergründe und der Ablauf der Tat unklar. Auch über die Todesursache wurde noch nichts mitgeteilt. Die Ermittlungen laufen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Verden. Die verletzte Frau sowie weitere Zeugen seien bereits vernommen worden. Nach bisherigem Erkenntnissen soll es zum Einsatz einer Schusswaffe gekommen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2021 | 06:30 Uhr