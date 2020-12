Stand: 02.12.2020 19:50 Uhr Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß in Ovelgönne

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kollidierten auf gerade Strecke die Autos eines 19-Jährigen und eines 38-Jährigen. Beide Männer starben noch an der Unfallstelle. Die Ursache für den Zusammenstoß ist unklar. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

