Stand: 30.09.2021 07:28 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Delmenhorst

In Delmenhorst ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 25 Jahre alte Fahrer und ein 21-jähriger Mitfahrer wurden schwer, ein 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs war. Er war in einer Kurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Das Auto wurde bei dem Unfall zerstört. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht zugelassen und mit den Kennzeichen eines anderen Wagens unterwegs.

