Stand: 07.01.2025 10:44 Uhr Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Twistringen

Bei einem Verkehrsunfall nahe Twistringen (Landkreis Diepholz) sind am Montagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Auf der Kreuzung der Landesstraße 342 und der Kreisstraße 101 stießen die zwei Autos zusammen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Demnach soll ein 26-Jähriger in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort prallte er gegen das Fahrzeug eines 24-Jährigen. Einer der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Autowrack befreit werden. Zudem erlitt eine Person lebensbedrohliche Verletzungen. Zur Unfallaufnahme war die Straße zeitweise voll gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Bei der Kreuzung handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um einen Unfallschwerpunkt.

