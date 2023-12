Zwei Polizisten wegen Körperverletzung in Aurich vor Gericht Stand: 14.12.2023 06:12 Uhr Wegen mutmaßlicher Polizeigewalt müssen sich heute zwei Polizisten vor dem Landgericht Aurich verantworten. Ein Geschädigter lag der Anklage zufolge zwölf Tage im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Aurich wirft den 26 und 32 Jahre alten Angeklagten Körperverletzung im Amt in fünf Fällen vor. Die mutmaßlichen Taten sollen sich bei Polizeieinsätzen im Jahr 2021 in Emden ereignet haben. Die Polizisten sollen einen Mann "massiv" und "grundlos" körperlich angegangen haben, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Grundlos auf Kommissariat verletzt?

Der zunächst verschwundene Mann war in der Emder Innenstadt gefunden worden. Hier soll der 32-jährige Polizist ihn verletzt haben. Später soll der 26-jährige Beamte den Mann auf dem Polizeikommissariat Verletzungen zugefügt haben. In der Folge habe der Mann zwölf Tage im Krankenhaus behandelt werden müssen. Zu weiteren Hintergründen der mutmaßlichen Taten ist bisher nichts bekannt. Zunächst hatte der Prozess am 4. Dezember starten sollen, der Auftakt wurde aber wegen Krankheit verschoben.