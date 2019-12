Stand: 25.12.2019 11:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zwei Pkw auf A1 bei Holdorf ausgebrannt: Zwei Tote

Bei einem Unfall auf der A1 nahe Holdorf (Landkreis Vechta) sind in der Nacht zum ersten Weihnachtstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Autobahn derzeit zwischen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden in beide Richtungen gesperrt, es kommt zu Staus. Zwei Autos waren nach Angaben der Polizei gegen 3 Uhr in der Nacht frontal zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin in Brand.

Zwei Menschen verbrennen in ihren Fahrzeugen 25.12.2019 09:51 Uhr In der Nacht zu Mittwoch ist es zu einem schweren Unfall auf der A1 nahe Holdorf (Landkreis Vechta) gekommen. Die eingeklemmten Insassen verbrannten in ihren Fahrzeugen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei beschlagnahmt beide Autos

Ersthelfer bargen laut Polizei die Fahrerin aus einem der beiden Autos. Als der Notarzt eintraf, war sie bereits tot. Der Fahrer des zweiten Autos starb in seinem Pkw. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und sollen nun von einem Gutachter in Augenschein genommen werden. Weitere Angaben zur Unfallursache und zum Stand der Ermittlungen konnte die Polizei am Mittwochvormittag nicht machen. Bereits an Heiligabend ist bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Aurich ein 25-jähriger Mann gestorben.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.12.2019 | 11:00 Uhr