Stand: 23.03.2022 08:16 Uhr Zwei Menschen sterben bei Wohnhausbrand in Bremervörde

Beim Brand eines Wohnhauses sind in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei handelt es sich bei den Toten vermutlich um eine 82-jährige Frau und ihren 81-jährigen Ehemann, die in dem Haus wohnten. Das Feuer war am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Zahlreichen Einsatzkräften gelang es nicht, das Ehepaar rechtzeitig vor den Flammen zu retten. Die beiden Senioren konnten nur noch tot geborgen werden. Das Wohnhaus brannte völlig aus. Der Schaden wird auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.03.2022 | 08:30 Uhr