Zwei Männer aus Psychiatrie in Bremen ausgebrochen

Die Polizei Bremen sucht nach zwei Männern, die aus der Forensischen Psychiatrie des Klinikums Bremen-Ost ausgebrochen sind. Die Männer seien bereits am Dienstag entkommen, aktuell dauere die Fahndung an, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei veröffentlichte am späten Donnerstagabend Fotos der 24 und 28 Jahre alten Männer. Sie seien beide "äußerst gewaltbereit und psychisch krank", so die Sprecherin. Die Polizei warnt davor, die Männer anzusprechen. Sie saßen den Angaben zufolge zuvor im Maßregelvollzug. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Männer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 38 zu melden.

