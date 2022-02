Stand: 11.02.2022 18:08 Uhr Zwei Händler bei vermeintlichem Geschäft in Stuhr erpresst

In Stuhr im Landkreis Diepholz sind zwei Elektrohändler in einem Fall von erpresserischem Menschenraub verletzt worden. Laut Polizei waren die Männer aus Hannover am Sonnabend zu einem Treffpunkt in Stuhr gereist, um dort Artikel für ihren Fachhandel zu kaufen. Zunächst wurden sie den Angaben zufolge in eine Lagerhalle nahe dem Treffpunkt gelotst. Mehrere Unbekannte hätten dort auf sie eingeschlagen und Geld gefordert. Später am Nachmittag setzten die Täter die zwei Geschädigten in das Fahrzeug, mit dem sie angereist waren, und fuhren auf die A 27, hieß es weiter. Ein mutmaßliches Täterfahrzeug begleitete die Fahrt. Zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Achim Ost in Fahrtrichtung Hannover ließen die Täter die beiden Männer schließlich im Auto zurück. Die Polizei bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Aussagen zu den mutmaßlichen Tätern sowie dem Täterfahrzeug, einem silberfarbenen Kombi, machen? Die Telefonnummer der Polizei lautet (05441) 971-0.

