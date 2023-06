Stand: 30.06.2023 10:17 Uhr Zwei Autos stoßen in Wilstedt frontal zusammen: Drei Verletzte

In Wilstedt im Landkreis Rotenburg (Wümme) sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos drei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, musste sie bei ihrem Einsatz am Mittwochnachmittag eine Frau aus ihrem Auto befreien. Dazu schnitten die Einsatzkräfte ein großes Loch in den Pkw. Die anderen beiden Unfall-Beteiligten konnten selbstständig die Autos verlassen. An der Unfallstelle mussten die Einsatzkräfte auch die Straße von ausgelaufenem Benzin reinigen. Alle drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.06.2023 | 13:30 Uhr