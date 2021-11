Stand: 20.11.2021 08:47 Uhr Zusammenstoß in Saterland - 42-Jähriger stirbt

Auf einer Kreuzung in der Gemeinde Saterland (Landkreis Cloppenburg) sind am Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen. Ein 42-Jähriger wurde tödlich verletzt. Der Autofahrer hatte einer 30-Jährigen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 30-Jährige und ihre 39-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen.

