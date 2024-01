Zusammenprall mit Streifenwagen: Frau stirbt an Unfallstelle Stand: 06.01.2024 16:55 Uhr In Bremen ist am Freitagabend bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Der Beifahrer und zwei Polizisten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, habe sich das Fahrzeug gegen 21 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt befunden. In der Kornstraße sei es zum Zusammenstoß mit dem Auto gekommen, als die 32-Jährige mit ihrem Wagen vom Gelände einer Tankstelle nach links auf eine Straße abgebogen sei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wrack befreien. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb sie noch an der Unfallstelle. Ihr 33-jähriger Beifahrer kam wie die beiden Polizisten aus dem Streifenwagen mit Verletzungen in Krankenhäuser.

Polizei Niedersachsen hat Ermittlungen aufgenommen

"Das ist ein absolut tragischer Vorfall. Wir bedauern ihn sehr und sprechen den Familienangehörigen der Verstorbenen unsere aufrichtige Anteilnahme aus", sagte der Bremer Polizeipräsident Dirk Fasse am Samstag. Auch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zeigte sich betroffen und sprach den Angehörigen der Verstorbenen sein "tief empfundenes Mitgefühl" aus. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Niedersachsen die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

