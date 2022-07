Zusammenbruch im Freibad: Elfjährigem geht es besser Stand: 25.07.2022 16:48 Uhr Ein elf Jahre alter Junge ist am Sonntag im Freibad in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) zusammengebrochen und reanimiert worden. Dem Kind geht es inzwischen besser.

Der Junge trieb regungslos im Wasser des Nichtschwimmerbeckens. Möglicherweise sei sein Kreislauf zusammengebrochen, so die Vermutung der Polizei. Ein erwachsener Verwandter zog das Kind rasch aus dem Wasser. Ein Rettungssanitäter, der zufällig gerade im Freibad war, konnte den Jungen erfolgreich wiederbeleben. Wenig später trafen ein Krankenwagen und ein Notarzt ein. Sie brachten den Jungen ins Krankenhaus. Von dort hieß es am Montag, es gehe ihm schon besser und er sei auf jeden Fall außer Lebensgefahr.

"Schwimmbad-Blackout": DLRG mahnt zur Vorsicht

Warum der Elfjährige im Wasser zusammenbrach, ist nicht bekannt. Allgemein aber warnte die Diepholzerin Annika Flöte vom Bundesvorstand der Deutschen Lebens-Rettung-Gesellschaft (DLRG) am Montag davor, überhitzt ins Wasser zu springen, zu viel oder zu wenig zu essen oder auch vor dem Tauchen zu hyperventilieren, also schnell und oft einzuatmen. So etwas könne dann zum sogenannten Schwimmbad-Blackout führen.

