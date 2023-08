Zum 725. Mal: Stoppelmarkt in Vechta eröffnet Stand: 10.08.2023 17:22 Uhr Sechs Tage lang feiert Vechta wieder seinen Stoppelmarkt - seit 725 Jahren gibt es das Volksfest nun schon. Eröffnet wurde es von Lilo Wanders. Als Höhepunkt gilt der traditionelle Pferde- und Viehmarkt.

Gestartet ist das Volksfestes am Donnerstag um 16.30 Uhr mit einem großen Festumzug mit Motivwagen, Musikkapellen und Fußgruppen, der vom Stadtzentrum zum Marktgelände führt. Anders als sonst eröffnete kein Politiker den Stoppelmarkt, sondern die Travestiekünstlerin Lilo Wanders. Dies ist laut Vechtas Bürgermeister Kristian Kater (SPD) auch ein Zeichen dafür, dass Vechta und der Stoppelmarkt für Vielfalt und Toleranz stehen. Als einer der Höhepunkte gilt der traditionelle Pferde- und Viehmarkt am Montag ab 7 Uhr. Hier werden Geschäfte noch per Handschlag besiegelt - und zwar auf Vechtaer Plattdeutsch. Der Stoppelmarkt dauert bis zum 15. August.

Stoppelmarkt 2023 hofft auf mehr Besucher als vergangenes Jahr

Mehr als 500 Schausteller sind auf dem 160.000 Quadratmeter großen Marktgelände vertreten. Mit dabei sind etwa 20 große Festzelte und 20 Großfahrgeschäfte. Die Veranstalter hoffen, dass bis zum Ende des Festes wieder mindestens 800.000 Menschen auf den Stoppelmarkt kommen. Im vergangenen Jahr wurde diese Zahl nicht erreicht, unter anderem wegen der hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad, hieß es damals. Außerdem war der Viehmarkt wegen der Geflügelpest ausgefallen.

