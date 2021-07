Zukunft von Premium Aerotec: Krisengipfel im Kanzleramt Stand: 22.07.2021 13:44 Uhr Im Kanzleramt in Berlin soll es heute Gespräche zwischen Kanzlerin Merkel und dem Management des Luftfahrtkonzerns Airbus geben. Thema ist die mögliche Aufspaltung der Airbus-Tochter Premium Aerotec.

Der Zulieferer beschäftigt bundesweit rund 8.000 Mitarbeitende an fünf Standorten, darunter Nordenham (Landkreis Wesermarsch), Stade und Varel (Landkreis Friesland). Der Bund ist Anteilseigner des Airbus-Konzerns. Offiziell bestätigt wurden die Gespräche vom Kanzleramt nicht. Die Betriebsräte sollen am Freitag über Inhalte informiert werden, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Gewerkschaft nicht eingeladen

IG Metall und Betriebsrat wurden offenbar nicht zu dem Gespräch mit Angela Merkel (CDU) eingeladen. In einem Brief an das Kanzleramt äußerten sie ihren Unmut darüber. Zudem betonte die Arbeitsnehmerseite darin, dass die neue geplante Flugzeug-Struktur-Montage den Standort Deutschland schwächen und Tausende Arbeitsplätze gefährden werde. Ganze Standorte wie die Werke in Varel und Augsburg (Bayern) würden damit infrage gestellt. Dort werden Einzelteile hergestellt. Der Airbus-Konzern will dies ausgliedern.

Die Umbaupläne waren im Frühjahr bekannt geworden. An den Standorten in Deutschland haben seitdem mehrfach Beschäftigte gegen das Vorhaben demonstriert.

